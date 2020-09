Un Altro Sguardo della Fotografia, la rassegna dedicata ai fotografi non professionisti (Di lunedì 7 settembre 2020) Il 10 settembre, alle 19.30, dieci fotografi non professionisti presenteranno i loro lavori fotografici presso lo spazio MUSEUM Mostre, in Largo Corpo di Napoli, 3, nell’ambito della rassegna “Un Altro Sguardo della fotografia”. Le opere dei dieci autori (Mauro Cangemi, Francesca Chiacchio, Claudia Del Giudice, Luciano Furia, Annamaria Laneri, Giuseppe Maione, Giuliano Montieri, Lucia Mugnolo, Federico Righi e Cinzia Toscano) saranno proiettate attraverso quattro grandi display all’aperto. Un particolare touch screen a disposizione di chi vorrà approfondire la conoscenza degli autori. Un Altro Sguardo della ... Leggi su ilnapolista

In questo periodo sono molti i genitori che in libreria ci chiedono libri per accompagnare l'ingresso a scuola dei propri bambini. Un momento di passaggio importante nella vita dei più piccoli, così c ...

