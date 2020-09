UEFA Nations League, Italia impegnata in Olanda (Di lunedì 7 settembre 2020) UEFA Nations League, Olanda-Italia. Seconda uscita per gli Azzurri di Roberto Mancini. AMSTERDAM (Olanda) – UEFA Nations League, Olanda-Italia. Dopo il pareggio contro la Bosnia, gli Azzurri affronteranno la capolista Olanda per conquistare il primo posto nel raggruppamento. Un k.o. metterebbe a serio rischio la qualificazione alle Final Four. UEFA Nations League, Olanda-Italia: le probabili formazioni Negli Orange spazio agli ‘Italiani’ Hateboer e de Roon. Depay in attacco con Bergwijn e Promes. Mancini pensa a diversi cambi. Possibile spazio dal 1′ sia ... Leggi su newsmondo

