Ucciso a calci e pugni. "Difendeva un amico". Arrestati i 4 picchiatori (Di lunedì 7 settembre 2020) Stefano Vladovich Willy Monteiro, cuoco 21enne, massacrato dal branco fuori dal pub. Voleva sedare una rissa Ucciso per difendere un amico. Massacrato di botte all'uscita di un pub, colpito con calci e pugni, Willy Monteiro Duarte, 21 anni, di origini capoverdiane. Arrestati per omicidio preterintenzionale in concorso i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, esperti di arti marziali e «picchiatori di professione», Francesco Belleggia e Mario Pincarelli «Pellico», fra i 22 e i 26 anni, tutti con precedenti per lesioni e stupefacenti. Quando i carabinieri li hanno trovati, in piena notte, i quattro bevevano birra in un Bistrot di Artena. Un fatto che ha sconvolto Colleferro, un paesino dell'estrema provincia Sud di Roma. Succede tutto in piazza Oberdan, ... Leggi su ilgiornale

