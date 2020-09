TV8, la terza stagione di Gomorra – La Serie per la prima volta in chiaro (Di lunedì 7 settembre 2020) Arriva su TV8, per la prima volta in chiaro, la terza stagione di Gomorra – La Serie, in onda dal 7 settembre, ogni lunedì, alle ore 21.15 con 2 episodi ogni sera.Se i primi due capitoli di Gomorra – La Serie hanno raccontato la costruzione, il dominio e la crisi del Sistema degli Scissionisti, in questi nuovi episodi chi è sopravvissuto alle faide si... Leggi su digital-news

Gomorra – La Serie 3, anticipazioni puntate in onda il 7 settembre su Tv8

Continua su Tv8 l’appuntamento con Gomorra – La Serie, uno dei successi globali prodotti da Sky, capaci di catturare anche alcune nicchie in altri paesi, tra cui gli Stati Uniti. Da lunedì 7 settembre ...

