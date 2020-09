“Trump, un presidente contro tutti”, Sangiuliano aggiorna la biografia (Di lunedì 7 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Rozzo, incolto, arrogante, sessista, per la stragrande maggioranza dei commentatori Donald Trump è il concentrato del peggio e la sua presidenza deve finire. Non c'è dubbio che gli anni del primo mandato della presidenza Trump siano stati vissuti sulle montagne russe, almeno nella percezione filtrata dai grandi media americani e internazionali. Sin dal giorno della sua inattesa elezione, per alcuni un autentico shock, il tycoon newyorkese è stato ferocemente contrastato, messo spesso alla berlina, costretto ad uno stato di rissa permanente, condizione che il diretto interessato non disdegna.Esce l'8 settembre nelle librerie per la collana degli Oscar Mondadori (330 pagine, 16 euro), l'aggiornamento della biografia “Trump, un presidente contro tutti”, scritta da ... Leggi su iltempo

