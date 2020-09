Trump prelevò tre opere d'arte dall'ambasciata parigina per portarle negli Usa. Ma sono dei falsi (Di lunedì 7 settembre 2020) dalla visita del 2018 all’ambasciatore Usa a Parigi, Donald Trump è tornato a Washington con tre opere d’arte prese dalla residenza, salvo scoprire poi che sono tre falsi.Il presidente era a Parigi nel novembre 2018 per prendere parte alle commemorazioni per il centenario della fine della prima guerra mondiale e aveva soggiornato come ospite dell’Ambasciatore Jamie McCourt all’Hotel de Pontalba, una spettacolare residenza parigina costruita tra il 1852 e il 1855, acquistata dagli Stati Uniti nel 1948.Bloomberg ha rivelato che durante la permanenza il Presidente degli Stati Uniti avrebbe fatto “shopping” prelevando tre opere d’arte dalla ... Leggi su huffingtonpost

