Trump divide e trionfa sui media Usa, dove crisi e Covid fanno chiudere i giornali. Così l’America profonda sparisce dalle news (Di lunedì 7 settembre 2020) Nel febbraio 2016, all’inizio dell’avventura politica di Donald Trump, il Ceo di Cbs, Les Moonves, disse: “La sua candidatura non è un bene per l’America, ma è un dannato bene per Cbs”. Si era all’inizio delle primarie, la parabola di Trump sembrava un volo limitato nel tempo, destinato presto a dissolversi. Non andò così. Non soltanto il fenomeno Trump non si dissolse, ma il candidato repubblicano finì per conquistare la presidenza degli Stati Uniti. Contro ogni previsione, scommessa, sondaggio. Si disse, allora, che i media avevano fallito, che non erano stati capaci di capire il “fenomeno Trump, che non avevano raccontato la “vera America”, quella che non vive sulle due Coste, quella che non risiede nelle ... Leggi su ilfattoquotidiano

