Trovato morto carbonizzato nel giardino: il figlio 23enne confessa l’omicidio (Di lunedì 7 settembre 2020) Il corpo è carbonizzato, forse un tentativo di disfarsi del cadavere. Il procuratore di Vercelli: «Indagini a tutto campo ma quasi sicuramente è un delitto» Leggi su corriere

Ultime Notizie dalla rete : Trovato morto Tragedia a Castiglioncello, trovato morto a 34 anni sui binari Il Tirreno Mamma e figlio spariti in Spagna da marzo. Il padre: "Ministro Di Maio, faccia qualcosa"

Mamma e figlio spariti in Spagna a marzo. Il padre: "Ministro Di Maio mi aiuti a trovarli" Giovanni Daidone cerca suo figlio Federico da sei mesi. Da quando cioè, a causa delle conflittualità con l'ex ...

Cadavere semicarbonizzato trovato in un villetta a Casale Monferrato, arrestato per omicidio il figlio 23enne

E’ accusato di omicidio il 23 enne Guglielmo Beccuti, figlio di Paolo Beccuti, il 61enne trovato morto questa mattina in una viletta in strada San Giorgio a Casale Monferrato. Sul posto sono intervenu ...

