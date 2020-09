‘Trono over’, Gemma Galgani in video dopo il lifting al viso: le foto del prima e del dopo (Di lunedì 7 settembre 2020) Sta andando in onda adesso la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria De Filippi è tornato con uno studio del tutto nuovo dato l’accorpamento del Trono Over e di quello Classico e, come da dieci anni a questa parte, continuerà ad avere un ruolo centrale Gemma Galgani. dopo la sua breve frequentazione con Nicola Vivarelli, la torinese è tornata agli studi Elios per raccontare la sua estate lontana da Sirius. Grazie alle anticipazioni della puntata registrata il 27 agosto, abbiamo saputo della decisione di Gemma di sottoporsi ad un ritocchino estetico. La dama ha infatti ammesso di essersi fatta un lifting a luglio. Sono andati in onda diversi filmati che hanno ripercorso tutti i momenti salienti ... Leggi su isaechia

ucantcallmekuky : Pensavo non potesse andare peggio di così, poi Queen Mery deciso di fondere il Trono Classico con il Trono Over. - xblackdarknessx : RT @ToniaPeluso: Trono Over e Classico insieme. Già immagino Gemma che si infatua di un tronista ventenne. Oltre le vette del trash. #uomin… - Fabio_A88 : Io comunque un trono over senza queen #Barbara non lo accetto #uominiedonne - _beaphoenix_ : RT @ToniaPeluso: Trono Over e Classico insieme. Già immagino Gemma che si infatua di un tronista ventenne. Oltre le vette del trash. #uomin… - Stritolamilouis : RT @ToniaPeluso: Trono Over e Classico insieme. Già immagino Gemma che si infatua di un tronista ventenne. Oltre le vette del trash. #uomin… -

