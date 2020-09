‘Trono over’, Barbara De Santi assente nelle prime registrazioni della nuova stagione: ecco cosa sta facendo! (Di lunedì 7 settembre 2020) Prenderà ufficialmente il via nel pomeriggio la nuova stagione di Uomini e Donne, in cui vedremo un studio completamente rivoluzionato a causa delle normative anti Covid, ma non sarà l’unica novità del dating show di Canale 5. La padrona di casa Maria De Filippi e il suo staff ha deciso infatti di concentrare in un unica puntata sia le dinamiche del Trono Classico che del Trono Over. Dalle anticipazioni delle registrazioni degli scorsi giorni però il pubblico da casa non ha potuto fare a meno di notare l’assenza nel parterre femminile del Trono Over di Barbara De Santi, la professoressa dal carattere forte e determinato che non ha mai avuto paura di dire la sua e di mostrarsi per quella che è, nonostante le critiche ricevute nel corso degli anni. A farci ... Leggi su isaechia

