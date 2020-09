Tromba d’aria si abbatte sulla città italiana: grandine, alberi caduti, allagamenti e tetti divelti (Di lunedì 7 settembre 2020) Vento, tuoni, fulmini, pioggia, grandine e una Tromba marina che ha colpito in pieno i quartieri del Ponente. Una violenta tempesta ha colpito Genova tra le 2 e le 4 di lunedì 7 settembre, durante le prime ore di allerta arancione, causando gravissimi disagi alla cittadinanza. Durante le prime ore del mattino, conclusa la tempesta, la città di Genova ha dovuto fare i conti con allagamenti in tutta la città, danni, blackout e uno smottamento che torna a fare paura sull’autostrada A26 a Masone. Tra l’una e le quattro la perturbazione ha fatto cadere a Genova Bolzaneto 72,8 mm di pioggia, a Isoverde Campomorone 67, a Genova Pontedecimo 60,8 e a Genova Quezzi 56,8. Nella prima parte della notte la zona più colpita è stata Campo Ligure dove le centraline Arpal hanno segnato 52.2 mm di pioggia in ... Leggi su caffeinamagazine

