Trento, in diretta a torso nudo per lanciare il movimento “La Catena”. Il comizio del candidato-muratore è surreale (Di lunedì 7 settembre 2020) “Sono Franco Bruno, artigiano edile. Per le comunali di Tento ho fatto questo simbolo qua, movimento La Catena“. Esordisce così il candidato del movimento La Catena che si propone di portare una voce di popolo nel consiglio comunale di Trento. Il messaggio, che risale a qualche giorno fa, sta facendo il giro del web e colpisce per la genuinità del protagonista che si presenta a torso nudo e si esprime con un linguaggio non propriamente articolato. Nonostante questo appare schietto e diretto e se la prende con lo spaccio di droga che, a suo dire, sarebbe uno dei principali problemi della città. L'articolo Trento, in diretta a torso nudo per lanciare il ... Leggi su ilfattoquotidiano

