Trentino, catturato l’orso M49 dopo 42 giorni di “latitanza”. Mal di pancia degli animalisti (Di lunedì 7 settembre 2020) Trento, 7 set – Fine della latitanza per l’orso M49. dopo una fuga di 42 giorni l’orso M49 è stato catturato sulle montagne del Lagorai, nel Trentino orientale, dagli uomini del Corpo forestale provinciale. L’avvenuta cattura dell’orso fuggitivo, ribattezzato Papillon in onore al famoso romanzo da cui è stato tratto l’altrettanto celebre film con Steve McQueen e Dustin Hoffman, viene comunicata dalla Forestale trentina. La Forestale rende noti anche i particolari della operazione; per la cattura è stata utilizzata una trappola a forma di tubo, che aveva già dato ottima prova per precedenti catture di plantigradi. Una delle parti più complesse è stata senza dubbio l’individuazione dell’animale, dal momento che M49 era riuscito ... Leggi su ilprimatonazionale

