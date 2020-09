Trapani, città contro Petroni. Comitato presenta manifestazione di interesse per rilevare il club (Di lunedì 7 settembre 2020) Tutta Trapani si mobilita per cercare di acquisire la proprietà del club granata sottraendolo al gruppo Petroni considerato l'unico responsabile della retrocessione in Serie C. Il Comitato “C’è chi il Trapani lo ama” è passato dalle parole ai fatti ed ha sollecitato il patron di Alivision Fabio Petroni a far conoscere le condizioni di cessione del sodalizio e la conferma di voler vendere il club granata. A riguardo il Comitato ha presentato una manifestazione di interesse che è anche l'espressione di tutto il popolo trapanese. Il Comitato ha già inviato una lettera di intenti al sindaco di Trapani Giacomo ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Trapani, città contro Petroni. Comitato presenta manifestazione di interesse per rilevare il club -… - Fedoraquattroc2 : RT @_GrayDorian: A #Trapani il sindaco Pd vieta lo sbarco alla nave quarantena #Aurelia (250 migranti) che si dirige verso Augusta dove il… - CarMartinico : Amazing #Drepanon #Drepanum #Trapani città al centro del mediterraneo. ???????? - BeliceIt : Mai così tanti casi di coronavirus a Trapani. Ansia in città - ILOVEPACALCIO : Repubblica: 'Crac #Trapani, rabbia della città «Così è impossibile comprarlo»' -

Ultime Notizie dalla rete : Trapani città Triste episodio di razzismo a Marsala, condanna del sindaco Di Girolamo Trapanioggi.it