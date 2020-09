Tragedia a Tirrenia, donna muore colpita in testa da una trave: si era appesa per fare una foto (Di lunedì 7 settembre 2020) Tragedia a Tirrenia, donna muore colpita in testa da una trave. Tragico incidente a Tirrenia, sul litorale pisano: una donna di 43 anni è morta dopo essersi appesa con le braccia a una trave di cemento per farsi scattare una foto dal fidanzato. La trave, però, ha ceduto e ha colpito alla testa e al collo la 43enne. Per lei non c’è stato nulla da fare, nonostante l’arrivo dei soccorsi. Una donna di 43 anni è morta dopo che una trave di cemento, su cui si era appesa per fare una foto, si è spezzata e le ... Leggi su limemagazine.eu

angiuoniluigi : RT @iltirreno: Buongiorno dal Tirreno. Ecco la #primapagina di oggi edizione Pisa-Pontedera. In primo piano la tragedia di Tirrenia https:/… - LaStampa : Tragedia a Tirrenia, in Toscana. La vittima, Eleonora Parisi, aveva 43 anni ed era di Settimo Torinese. Era la sore… - iltirreno : Buongiorno dal Tirreno. Ecco la #primapagina di oggi edizione Pisa-Pontedera. In primo piano la tragedia di Tirrenia - infoitinterno : Tragedia a Tirrenia, donna muore colpita in testa da una trave: si era appesa per fare una foto - zazoomblog : Tragedia a Tirrenia 43enne schiacciata da una trave: morta - #Tragedia #Tirrenia #43enne -