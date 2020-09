Toyota - Gli accessori dedicati alla GR Yaris (Di lunedì 7 settembre 2020) La Toyota ha presentato in Giappone gli accessori dedicati alla nuova GR Yaris, variante sportiva turbo 4x4 della compatta giapponese disponibile anche in Italia in serie limitata. La Casa, tuttavia, non ha ancora rilasciato informazioni in merito a una proposta su scala globale.Le modifiche estetiche e aerodinamiche. La Toyota ha sviluppato una serie di soluzioni che non modificano la meccanica e le prestazioni, ma consentono di personalizzare ulteriormente la tre porte. Il kit aerodinamico, in particolare, include lo splitter anteriore, il labbro aggiuntivo per l'ala posteriore, le minigonne e il diffusore e comporta una riduzione di circa 15 mm della luce a terra. Sono previsti anche il terminale di scarico sportivo a quattro uscite, le grafiche adesive per le fiancate, il portatarga ... Leggi su quattroruote

