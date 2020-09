Tour de France 2020, tredicesima tappa: percorso e altimetria (Di lunedì 7 settembre 2020) L’altimetria della tredicesima tappa del Tour de France 2020, una delle più attese di questa edizione con ben 4400 metri di dislivello lungo i 191,5 chilometri da Chatel-Guyon a Puy Mary Pas de Peyrol attraverso il Massiccio Centrale. Sono addirittura sette i GPM in programma, con continuo saliscendi che inizierà con il Col de Ceyssat (prima categoria, 10,2 km al 6,1%). Gli uomini di classifica sono però attesi nel finale di tappa, quando a 15 km dalla conclusione si attaccherà prima il Col de Neronne (3,8 km al 9,1% con abbuoni in vetta) poi dopo breve falsopiano e discesa gli ultimi 5400 metri all’8% di media verso l’arrivo. Particolarmente impegnativi gli ultimi due-tre chilometri, dove la pendenza è costantemente ... Leggi su sportface

Gazzetta_it : #Tour, #Aru si ritira. #Saronni: “Non ha carattere”. Fabio: “Vado piano e non so perché” - Enzobruno9 : Mi sono distratto io oppure a @Sport_Mediaset non hanno nemmeno accennato all'esistenza del Tour de France (ieri ta… -