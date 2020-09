Tour de France 2020, tappa 10. Orari tv, percorso e favoriti (Di lunedì 7 settembre 2020) Ile d'Oleron, 7 settembre 2020 " Giorno di riposo al Tour de France che riparte domani martedì 8 settembre da Ile d'Oleron per una tappa 10 completamente pianeggiante ma con il rischio vento, essendo ... Leggi su quotidiano

Gazzetta_it : #Tour, #Aru si ritira. #Saronni: “Non ha carattere”. Fabio: “Vado piano e non so perché” - MarioBocchio : RT @LoSlalom: I racconti quotidiani dal Tour de France che sta scrivendo per noi Jacques Sedenteur, storica firma di ciclismo e decano dell… - Avantionline : Tour de France. La svolta slovena. Tappa a Pogacar, Roglic in giallo - Sport24h_it : Tour de France: il punto dopo una settimana, chi fermerà Roglic? -