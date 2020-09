Tour de France 2020: Tadej Pogacar vince la decima tappa (Di lunedì 7 settembre 2020) Ieri 6 Settembre si è disputata la decima tappa del Tour de France 2020, la vittoria di tappa è andata a Tadej Pogacar. Tadej Pogacar supera Primoz Roglic, Il capitano della Jumbo-Visma conquista comunque la Maglia Gialla. Strappandola dalle spalle di Adam Yates, che sul Col de Marie Blanque non è riuscito a seguire il ritmo dei migliori. Leggi anche: Tour de France: Nans Peters vince la tappa Tour de France 2020: le decima tappa I primi 50 chilometri viaggiano ad altissima velocità, quasi ai 50 orari, con ... Leggi su sport.periodicodaily

