Tour de France 2020: oggi riposo, niente tappa. Domani la decima (Di lunedì 7 settembre 2020) Tour de France 2020, oggi riposo oggi, lunedì 7 settembre 2020, non si correrà alcuna tappa del Tour de France 2020. È in programma infatti il primo giorno di riposo. Domani, martedì 8 settembre, andrà in scena invece la decima tappa. Saranno 168,5 i chilometri che il gruppo dovrà affrontare da Ile d’Oleron a Ile de Re, per una frazione che si presenta totalmente piatta. La classifica generale Di seguito la classifica generale del Tour de France 2020 dopo la nona tappa: 1 Primož ROGLIC PRIMOŽ ... Leggi su tpi

Gazzetta_it : #Tour, #Aru si ritira. #Saronni: “Non ha carattere”. Fabio: “Vado piano e non so perché” - Gazzetta_it : #Tour, #Pozzovivo alza bandiera bianca: “Troppo dolore, ora penso al Giro” - quotidianoweb : Il ciclista lucano: «Adesso mi concentrerò sul recupero il più velocemente possibile e poi guarderò al mio prossimo… - videoscyclisme : Tour de France : Domenico Pozzovivo abandonne #TDF2020 - Sandrino_14 : @ImmanuelNA @makkox @ShooterHatesYou Certo che si muore anche a 40, se hai molta sfiga di beccare un muretto o qual… -