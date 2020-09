Torta cremosa allo yogurt. Il dolce light senza farina! (Di lunedì 7 settembre 2020) Non avete molto tempo per preparare il dolce? Ecco una ricetta per preparare una Torta cremosa allo yogurt, senza farina e con poche calorie. Ingredienti per fare una Torta cremosa allo yogurt Per preparare una Torta cremosa allo yogurt, avrete bisogno di: 500 ml di yogurt bianco greco alla vaniglia senza grassi (a temperatura ambiente) 50 grammi di amido di mais o maizena 50 grammi di zucchero bianco da tavola 3,5 grammi di lievito in polvere per fare i dolci (circa mezza bustina) 2 uova intere (a temperatura ambiente). Per la teglia: un po’ di burro. Per decorare il vostro dolce, vi ... Leggi su pianetadonne.blog

lamaletademaggi : RT @camartamc: Mai Mangiata Così Buona!Poco tempo,Poca Fatica,Pochi ingredienti??TORTA ALLA VALDOSTANA•cremosa e friabile!SALVA PRANZO/CENA… - claudina1947 : RT @camartamc: Mai Mangiata Così Buona!Poco tempo,Poca Fatica,Pochi ingredienti??TORTA ALLA VALDOSTANA•cremosa e friabile!SALVA PRANZO/CENA… - camartamc : Mai Mangiata Così Buona!Poco tempo,Poca Fatica,Pochi ingredienti??TORTA ALLA VALDOSTANA•cremosa e friabile!SALVA PRA… - wolf_felina : La faccio in 5 MINUTI, Fresca e Cremosa, questa torta è assoluta felicit... - ReporterGourmet : Volete preparare una Cheesecake super cremosa? Seguite questa ricetta passo dopo passo e guardate il risultato fina… -

Ultime Notizie dalla rete : Torta cremosa Torta cremosa allo yogurt. Il dolce light senza farina! NonSoloRiciclo Torta soffice ai mirtilli

La colazione, si sa, è fondamentale e se avete la pazienza di preparare questa torta soffice ai mirtilli sarà anche un momento speciale. Una ricetta semplice che richiedo solo qualche accortezza per l ...

Torta di briciole con crema

Un guscio croccante di briciole al cacao e un ripieno morbido e goloso: la torta di briciole con crema è un dolce che conquista fin dal primo morso. L’impasto utilizzato è quello delle classiche torte ...

La colazione, si sa, è fondamentale e se avete la pazienza di preparare questa torta soffice ai mirtilli sarà anche un momento speciale. Una ricetta semplice che richiedo solo qualche accortezza per l ...Un guscio croccante di briciole al cacao e un ripieno morbido e goloso: la torta di briciole con crema è un dolce che conquista fin dal primo morso. L’impasto utilizzato è quello delle classiche torte ...