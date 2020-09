Torrice, fermato in stato di alterazione psicofisica rifiuta i test su alcol e droga: denunciato (Di lunedì 7 settembre 2020) Nella serata di ieri, in Alatri, i militari dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri, hanno deferito in stato di libertà un 26enne di nazionalità rumena, residente in Torrice (già censito per “porto di armi o oggetti atti ad offendere”), per “rifiuto di sottoporsi ad accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica e della guida sotto l’influenza di stupefacenti”. Nel corso di un servizio perlustrativo di controllo del territorio, gli operanti identificavano il prevenuto mentre transitava nel citato centro alla guida di un’autovettura. L’uomo, nel corso del controllo dei documenti di circolazione, appariva in evidente stato di alterazione psicofisica, derivante dall’assunzione di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

