Torino | porte aperte ai tifosi | 1000 sostenitori per il match contro la Primavera

Il Torino ha deciso di aprire le porte ai propri tifosi in vista dell'amichevole contro la Primavera: il match si disputerà venerdì 11 settembre con fischio d'inizio alle 16 presso lo stadio Pozzo-La Marmora di Biella e sarà aperta per 1000 sostenitori granata. Di seguito il comunicato della società: "In vista dell'amichevole di venerdì 11 settembre (calcio d'inizio alle ore 16) tra il Torino e la Primavera granata, da mercoledì sarà aperta la prevendita per poter assistere alla partita. I tagliandi, al costo di 10 euro, saranno disponibili alla biglietteria principale dello stadio Pozzo-La Marmora in viale Macallè di Biella.

La latifoglia più vecchia di clima temperato è in Calabria nel Parco Nazionale dell'Aspromonte: è una quercia e ha quasi mille anni. La scoperta è del professore Gianluca Piovesan dell'Università dell ...

Il nuovo DPCM (Decreto Presidenza del consiglio dei ministri) di Giuseppe Conte, contenente nuove misure per contenere il Coronavirus, blocca le speranze di una possibile riapertura, anche se parziale ...

