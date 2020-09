Torino, medico muore di coronavirus: l'ospedale dove ha lavorato gli dedica un reparto (Di lunedì 7 settembre 2020) commenta E' morto a metà maggio a causa del coronavirus il dottor piemontese Davide Cordero , 64 anni. Ora l'ospedale di Rivoli, Torino, , dove ha lavorato per tanti anni, gli dedicherà il reparto di ... Leggi su tgcom24.mediaset

E' morto a metà maggio a causa del coronavirus il dottor piemontese Davide Cordero, 64 anni. Ora l'ospedale di Rivoli (Torino), dove ha lavorato per tanti anni, gli dedicherà il reparto di Rianimazion ...