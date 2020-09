Toldo: «Il portiere del futuro per l’Italia? Meret. Ha tutto per fare strada» (Di lunedì 7 settembre 2020) Su Libero un’intervista a Francesco Toldo, protagonista della partita della Nazionale italiana del 29 giugno 2000, quando gli azzurri di Zoff eliminarono ai calci di rigore l’Olanda all’Europeo. Oggi l’Italia di Mancini affronta gli arancioni in Nations League. «Quel pomeriggio mi sono davvero divertito. Più gli olandesi mi bombardavano di tiri e più mi gasavo nel parare. D’altronde ero fatto così: più mi caricavo e più era difficile farmi gol. Vincere a casa loro dopo 120 minuti di assedio fu bellissimo». Toldo descrive l’atmosfera di quel pomeriggio: «Ricordo ancora il muro orange, quando entrammo in campo. tutto lo stadio era contro di noi, c’era una pressione fortissima e mi caricai al massimo. Volevo fermare l’Olanda e portare ... Leggi su ilnapolista

