“Ti spacco la testa”, minaccia figlia con martello: terrore nel Napoletano (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGrumo Nevano (Na) – I carabinieri della stazione di Grumo Nevano hanno arrestato per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia un 54enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Si è introdotto nell’abitazione della figlia 35enne – dove vive anche l’ex moglie – e ha preteso 300 euro per acquistare droga. Impugnava un grosso martello e minacciava “Ti spacco la testa”. L’ex moglie ha provato a farlo ragionare ma è stata spintonata fino al bagno e lì chiusa a chiave. Approfittando di quei pochi secondi di distrazione, la 35enne ha contattato il 112 e chiesto l’intervento dei Carabinieri, arrivati in pochi minuti. Hanno bloccato il 54enne che ancora stringeva tra le mani il ... Leggi su anteprima24

