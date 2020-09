Tg Politico Parlamentare, edizione del 7 settembre 2020 (Di lunedì 7 settembre 2020) Al governo si’, ma non a tutti i costi. Mentre si rincorrono le voci di un rimpasto nell’esecutivo, il Partito democratico chiarisce il profilo del suo impegno. “Al governo ci stiamo se fa cose utili”, dice il segretario Nicola Zingaretti, parlando alla direzione nazionale del partito. Le cose potrebbero cambiare solo se la situazione del Paese peggiorasse e molti nodi nell’azione dell’esecutivo restassero aperti. Il Pd intanto si appresta a sostenere il si’ al referendum sul taglio dei parlamentari. Una scelta sofferta, che vede molte voci contrarie anche al Nazareno. “Se vincesse il no, il governo non cadrebbe”, dice Zingaretti, che tuttavia ribadisce l’impegno del Pd a mantenere la parola data agli alleati Cinque Stelle. GIORNI DECISIVI PER BELUSCONI Leggi su dire

Primo95446343 : @giuseppetp55 #IoVotoNO Per l’efficienza delle istituzioni come rispetto civico al cittadino soggetto passivo d’imp… - jeff_king9 : @PiramideRossa @LauraLa66 Uno stipendio vostro da parlamentare da parte vostra sarebbe un buon gesto per la famigli… - LietellalietaM : «La democrazia parlamentare funziona così. Il capo del governo non dev' essere necessariamente un uomo politico, ma… - Effegilo : @LSquame @calopaci @annabocella Mettiamo ordine: 1. In una Repubblica parlamentare i Governi non si eleggono, tutto… - maurods2010 : RT @GianricoCarof: Mi viene chiesto di indicare un mio errore politico, per dimostrare che non parlo solo in teoria (v. tweet precedente).… -

Ultime Notizie dalla rete : Politico Parlamentare Tg Politico Parlamentare, edizione del 2 settembre 2020 Dire Non ci sentiremo orfani di 345 parlamentari se i restanti non saranno succubi dei capi partito

PIERCARLO BARALE - Nell’ultima votazione in Senato - la quarta - la riduzione dei parlamentari aveva sfiorato l’unanimità dei consensi. C’era stato quindi tutto il tempo per verificare l’opportunità e ...

leggi le altre "Poesì"

Mosca (Reuters) - Giovedì il Cremlino ha respinto le accuse secondo cui la Russia era stata responsabile dell'avvelenamento del politico dell'opposizione Alexei Navalny e ha affermato di non vedere mo ...

PIERCARLO BARALE - Nell’ultima votazione in Senato - la quarta - la riduzione dei parlamentari aveva sfiorato l’unanimità dei consensi. C’era stato quindi tutto il tempo per verificare l’opportunità e ...Mosca (Reuters) - Giovedì il Cremlino ha respinto le accuse secondo cui la Russia era stata responsabile dell'avvelenamento del politico dell'opposizione Alexei Navalny e ha affermato di non vedere mo ...