Terza maglia Inter 2020/2021: ecco le immagini ufficiali – FOTO

L'Inter ha ufficializzato la Terza maglia per la stagione 2020/2021

L'Inter, attraverso i suoi canali ufficiali, ha mostrato la nuova Terza maglia per la stagione 2020/2021. ecco il comunicato dei nerazzurri che spiega nel dettaglio le caratteristiche della nuova divisa.

FC Internazionale Milano e Nike presentano il nuovo terzo kit, caratterizzato da un design dalle strisce orizzontali di colore nero e grigio scuro, per la stagione 2020-21. Il kit, che sarà indossato nei match delle competizioni europee della prossima stagione, celebra la 'jersey culture' degli anni Novanta.

