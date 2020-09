«Terrazze fiorite» o meglio i «pollai» Un film sui «famosi» condomini di Bergamo (Di lunedì 7 settembre 2020) I registi bergamaschi Alberto Valtellina e Paolo Vitali hanno realizzato un film sui famosi palazzi del quartiere di Loreto. «Il condominio inclinato» sarà presentato in anteprima martedì 29 settembre alle 21 al Cinema Conca Verde. Guarda il trailer. Leggi su ecodibergamo

