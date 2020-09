Teresa, baby sitter uccisa di botte in casa. Polizia ammazza aggressore (Di lunedì 7 settembre 2020) . L’uomo è entrato in casa e ha iniziato a colpirla È morta assassinata per mano di un 22enne con problemi psichici Teresa Scavelli, 46 anni, di Oppeano (Verona) ma trasferita in Svizzera, nel Cantone San Gallo, dove lavorava come baby sitter presso una famiglia. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

