Tentano il furto in appartamento | ladri fermati dai proprietari | indagano i Carabinieri

Apollosa (Bn) – Quattro persone sono entrate all'interno di un'abitazione ad Apollosa nel pomeriggio di ieri, ma nell'appartamento era presente la coppia residente. I malviventi hanno cercato di sottrarre monili in oro e soldi. La reazione dei due, però, li ha fatti desistere: in particolare la donna sarebbe riuscita a stoppare uno dei due aggressori, ma quest'ultimo è riuscito a fuggire, unitamente agli altri, a bordo di un'autovettura che li aspettava all'esterno. Il colpo è quindi fallito. Ora stanno indagando i Carabinieri della locale stazione per risalire all'identità dei 4 uomini.

