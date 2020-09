Tennis, tutti i LIVE in diretta su Sportface.it (Di lunedì 7 settembre 2020) tutti i LIVE e le dirette scritte su Sportface.it per lo spettacolo dedicato al Tennis. Il circuito Atp e quello Wta presentano come al solito grandi certezze e numerose sorprese: da Roger Federer a Jannik Sinner, fino a Djokovic e Nadal. Gli azzurri, a partire da Matteo Berrettini, proveranno a farci sognare e migliorare quanto di buono fatto nel 2019. Di seguito la raccolta, aggiornata giorno per giorno, delle dirette su Sportface.it per il 2020. Lunedì 7 settembre non prima delle ore 21.30 – BERRETTINI-RUBLEV (US OPEN 2020) Leggi su sportface

WeAreTennisITA : Milos Raonic e il suo potente discorso?? ??? 'Sono grato che il tennis sia tornato. In Canada, tutti si sentono sicu… - Maggico7 : @DrBlackMrWhite1 @mikelelomb @CarloAl87550029 Mah.. Specialmente da giovanissimo è risaputo che ogni tanto sbroccas… - forever00712 : @WeAreTennisITA Direi un mea culpa ..degno da uomo . Ma nessuno può togliermi il mio pensiero .' Gesto consueto nel… - MercRF : Eurosport : Djokovic: 'Voglio scusarmi con lo US Open e tutti quanti per il mio comportamento' - colette_grr : Djokovic rimane per me un caro ragazzo ha tirato un palla senza guardare (come fanno tutti) non era forte.. è stato… -