Tennis, Djokovic squalificato dagli Us Open: ha steso un giudice, VIDEO (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Tennista Novak Djokovic è stato clamorosamente espulso dagli Us Open nel corso del match valido per gli ottavi di finale contro lo spagnolo Carreno Busta. Ecco cosa è successo Fonte Instagram –Incredibile ma vero, Novak Djokovic è stato squalificato dagli Us Open, secondo torneo dello Slam. Il Tennista serbo attualmente al primo posto del Ranking Atp ha dovuto dire addio anzitempo alla possibilità di vincere il suo quarto titolo negli Stati Uniti. Non si è dovuto arrendere allo spagnolo Carreno Busta con cui stava pareggiando 5-5 nel corso del primo test, bensì ad una sua leggerezza. Un gesto probabilmente involontario e commesso senza malizia, ma che i giudici del ... Leggi su chenews

