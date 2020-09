Tenet incassa 20,2 milioni al box office USA, ma Warner Bros. avverte "manca il contesto" (Di lunedì 7 settembre 2020) Tenet festeggia un incasso di 20,2 milioni al box office USA e quasi 150 milioni raccolti globalmente, ma per Warner Bros. manca il contesto per valutare la reale entità del successo. Dopo l'uscita europea, finalmente Tenet ha fatto il suo debutto anche negli USA, conquistando la vetta del box office americano con un incasso di 20,2 milioni da 2.810 sale e una media per sala di 7.188 dollari. Qui trovate la recensione di Tenet. Con l'uscita sul mercato USA e su quello cinese, a oggi il film di Christopher Nolan ha raggiunto un incasso globale di 146.2 milioni, ma Warner Bros non è in grado di stabilire la reale portata ... Leggi su movieplayer

