‘Temptation Island’, è nato il primo figlio di una coppia storica del reality! (Foto) (Di lunedì 7 settembre 2020) È stata tra le coppie che ha partecipato alla prima edizione di Temptation Island quella composta da Debora Onorato e Emanuele Cirilli: i due all’epoca avevano una relazione da sei mesi e avevano deciso di partecipare al programma per mettere alla prova il loro amore da favola. Un idillio amoroso che spaventava Debora, che aveva deciso di capire se Emanuele potesse essere davvero il suo principe azzurro o se di fronte alle tentazioni anche la loro relazione da sogno potesse vacillare. A mettere in crisi la ragazza ci aveva pensato Andrea Damante, tra i tentatori dell’edizione, che nelle ultime settimane era riuscito a far dubitare la giovane sulla solidità del suo rapporto; dubbi che si erano diradati al falò, dal quale i due fidanzati erano usciti mano nella mano. E il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia ha davvero rafforzato l’amore tra ... Leggi su isaechia

DFDYR98 : @sircertaldismo @oprofondo Reality migliore di Temptation Island, L isola dei famosi e tanti altri guardati da boomer dalla mia età in su - natastancaa : La pubblicità di temptation island ho i brividi che emozione - MrsPirson : RT @reowyn_: Quando dite 'guardo Uomini e Donne per ridere/vedo Temptation Island per analisi antropologica' siete un po' parte del problem… - EspositooGiusy : RT @ToniaPeluso: Leggo che Temptation Island sia slittato perché una coppia ha fatto così casino da essere sostituita. Al 90% è una notizia… - federica91_pisi : @assurdistan Non lo sapevate che in questo paese sono i fessi che vanno avanti? L’ho sempre detto che cultura e int… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Temptation Island’ ‘Uomini e Donne’, chi è l’Alchimista? Sul web impazza una nuova ipotesi! (Foto) Isa e Chia