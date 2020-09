Tempesta su Genova nella notte, danni in tutta la città (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempesta su Genova nella notte: dopo l’allerta diramata dalla Regione, il maltempo ha effettivamente travolto il capoluogo ligure con pioggia intensa, venti e fulmini. Disagi in tutta la città ma fortunatamente nessun ferito. Temporale devastante stanotte a Genoa. Una violenta Tempesta, con fulmini e forti venti, ha colpito il capoluogo ligure tra le 2 e … L'articolo Tempesta su Genova nella notte, danni in tutta la città proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

