TEMPESTA SU GENOVA, DANNI E ALLAGAMENTI (Di lunedì 7 settembre 2020) GENOVA (ITALPRESS) – Un violento acquazzone, accompagnato da fulmini e vento, ha investito GENOVA tra le 2 e le 5 del mattino. DANNI, ALLAGAMENTI e blackout in tutta la città, con la richiesta di interventi ai vigili del fuoco per alberi caduti e cartelloni pubblicitari divelti. Una tromba d'aria si è abbattuta nel pressi del terminal Psa. Sull'autostrada A26 chiuso e riaperto il casello do Masone per uno smottamento.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano

mgrazia1961 : RT @AnsaLiguria: Tempesta su Genova, danni e allagamenti. Tromba d'aria su terminal, fulmine 'centra' impianto elettrico #ANSA https://t.co… - telecitynews24 : ??? MALTEMPO A GENOVA: DANNI, BLACKOUT E ALLAGAMENTI ??? Disagi nella notte ?? - Miti_Vigliero : RT @AnsaLiguria: Tempesta su Genova, danni e allagamenti. Tromba d'aria su terminal, fulmine 'centra' impianto elettrico #ANSA https://t.co… - rep_genova : Maltempo: tempesta su Genova, danni e allagamenti [aggiornamento delle 08:52] - Notiziedi_it : Maltempo a Genova, tempesta di pioggia e vento: danni, allagamenti e blackout -