Tebas: «Non ho fatto una guerra contro Messi. Ho difeso la legalità. I contratti vanno rispettati, sempre» (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Corriere della Sera intervista il presidente della Liga, Javier Tebas. Il tema è il caso Messi-Barcellona. «La mia non è stata una guerra contro Messi. Avrei fatto lo stesso se si fosse trattato di Pepito Perez o di qualunque altro giocatore del nostro campionato. Come Lega avevamo, abbiamo il dovere di difendere la legalità, la giustizia: i contratti vanno rispettati. sempre. Che ti chiami Messi o Pepito Perez. Tutto qua». Nei giorni caldi del dentro o fuori della Pulce, la Liga si è schierata apertamente dalla parte del Barcellona. « Personalmente ritengo non ci sia stata nessuna battaglia con Messi e il suo entourage, ho una stima ... Leggi su ilnapolista

