Tebas | «Lavorare in Italia? Mai dire mai»

Non solo della vicenda Messi e della forza del marchio Liga. Il presidente dell'entità spagnola Javier Tebas ha parlato anche di Serie A nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera. A proposito del massimo campionato Italiano, ha detto: «Lo dico da anni, ha margini di crescita enorme. Ma per crescere nel ventunesimo secolo non basta aprire …

Non solo della vicenda Messi e della forza del marchio Liga. Il presidente dell’entità spagnola Javier Tebas ha parlato anche di Serie A nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera. A proposito ...

«La mia non è stata una guerra contro Messi. Avrei fatto lo stesso se si fosse trattato di Pepito Perez o di qualunque altro giocatore del nostro campionato. Come Lega avevamo, abbiamo il dovere di di ...

