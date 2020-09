Taglio parlamentari, il senatore M5s Mantero si schiera per il No: “E’ come la finta abolizione del Senato di Renzi”. Ma in Aula votò a favore (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Senatore M5s Matteo Mantero ha annunciato che voterà No al referendum sul Taglio dei parlamentari: “E’ esattamente come la finta abolizione del Senato di Renzi”, ha scritto in un lungo post su Facebook. Il parlamentare, che solo a luglio 2019, nell’ultimo passaggio della legge a Palazzo Madama, aveva votato a favore in linea con il gruppo, oggi ha deciso di unirsi allo schieramento del No. Il 20 agosto scorso era stata la collega deputata Elisa Siragusa a fare lo stesso annuncio. Mantero, Senatore al secondo mandato e noto per essere tra i primi firmatari del ddl sul Fine vita, già in passato si era più ... Leggi su ilfattoquotidiano

