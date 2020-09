Taglio dei parlamentari, il dibattito non è solo italiano: anche in Germania il tema è all’ordine del giorno (Di lunedì 7 settembre 2020) di Vittorio De Vecchi Sembra che l’attuale dibattito sull’ipertrofia dell’assemblea parlamentare sia tutto italiano, ma non è così. anche in Germania l’argomento è all’ordine del giorno per motivi legati al meccanismo di voto applicato all’elezione dei membri del Bundestag, cioè la camera elettiva del parlamento. In estrema sintesi, in Germania vige un sistema di voto doppio: ogni elettore ha la possibilità di esprimere un voto per un candidato che risulta eletto solo se totalizza il maggior numero di voti nominali del collegio. Inoltre può esprimere un secondo voto del tutto indipendente dal primo per una lista, anche diversa da quella a cui appartiene il ... Leggi su ilfattoquotidiano

pietroraffa : Milano, Circolo PD 'Da Gobba all'Ortica'. Dibattito aperto sul referendum sul taglio dei parlamentari. I 48 part… - Mov5Stelle : La nostra riforma costituzionale taglia il numero dei parlamentari da 945 a 600. È una riforma che porterà efficie… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Referendum, Arturo Parisi: 'Voto No, il taglio dei parlamentari è una resa all'antipolitica. Nel Pd… - AndreaBonturi : RT @LueTommaso: Lo staff di #DiMaio costa 711.000€ l’anno, con ben 8 dipendenti. Il capo segreteria e il portavoce prendono più o meno 130.… - AskFrancesca : RT @LueTommaso: Lo staff di #DiMaio costa 711.000€ l’anno, con ben 8 dipendenti. Il capo segreteria e il portavoce prendono più o meno 130.… -

Ultime Notizie dalla rete : Taglio dei Taglio dei parlamentari: il 'no' di Open FVG al referendum TRIESTEALLNEWS Economia circolare, arriva il corso in gestione strategica

il taglio strategico fornisce gli strumenti utili per sviluppare e realizzare progetti e percorsi circolari, attraverso la progettazione dei prodotti, l’acquisizione delle competenze chiave, lo ...

Meritocrazia Italia, arriva il “Manifesto di Sorrento” per promuovere l’impegno attivo a favore del Paese

SORRENTO – Attuare una politica attiva per continuare ad agire a vantaggio dei cittadini e del Paese, tutelare il Prodotto Interno Umano, promuovere il volontariato e l’inclusione come ‘regola del quo ...

il taglio strategico fornisce gli strumenti utili per sviluppare e realizzare progetti e percorsi circolari, attraverso la progettazione dei prodotti, l’acquisizione delle competenze chiave, lo ...SORRENTO – Attuare una politica attiva per continuare ad agire a vantaggio dei cittadini e del Paese, tutelare il Prodotto Interno Umano, promuovere il volontariato e l’inclusione come ‘regola del quo ...