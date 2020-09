Supercoppa A1 2020, Sassari-Brindisi 91-89: cronaca e tabellino (Di lunedì 7 settembre 2020) La Dinamo Sassari vince la terza partita consecutiva all’interno del gruppo D di Supercoppa, volando quindi a punteggio pieno. Gli uomini di coach Pozzecco nonostante numerose defezioni rimontano Brindisi nel finale e portano a casa due punti fondamentali grazie alla tripla al fotofinish di Pusica, che con 22 punti è il vero e proprio trascinatore dei biancoblù isolani. RISULTATI E CLASSIFICHE cronaca – IL tabellino Sassari – Brindisi 91-89 (24-20; 15-28; 24-17; 28-24) Sassari: Bilan 20, Bendzius 4, Burnell 15, Kruslin 14, Spissu 16, Pusica 22, Devecchi, Re 0, Gentile 0, Treier 0, Martis 0 Brindisi: Bell 9, Krubally 11, Harrison 22, Visconti 6, Udom 4, Thompson 14, Willis 11, Gaspardo 9, Guido 0, ... Leggi su sportface

OA_Sport : Basket, Supercoppa Italiana 2020: Pusica salva Sassari a 6 secondi dalla fine, Pesaro sconfigge Roma - zazoomblog : LIVE – Dinamo Sassari-Brindisi 55-56 Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA - #Dinamo #Sassari-Brindisi #55-56 - LeoWolf1992 : RT @UYBAvolley: ?? Che numeri per UYBA e Conegliano! ?? La finale di Supercoppa italiana femminile di volley 2020, tra Busto Arsizio e Imoco… - zazoomblog : Basket Supercoppa A1 2020: risultati e classifiche - #Basket #Supercoppa #2020: #risultati - sportface2016 : #LBASupercoppa La tripla di Pusica consegna la vittoria a Sassari: sconfitta Brindisi per 91-89, Pozzecco fa 3 su… -