Superati i 90mila contagi ma Modi vuole tenere «aperto» il paese (Di lunedì 7 settembre 2020) Sfondata la soglia psicologica dei +90mila nuovi contagi di coronavirus giornalieri, l’India da ieri è ufficialmente il secondo paese al mondo più colpito dalla pandemia globale. I casi totali registrati superano i 4,2 milioni, solo gli Usa ne hanno individuati di più. Le morti di Covid-19 registrate dall’inizio della pandemia sono poco meno di 72mila, terzo paese dopo Usa e Brasile. Ciò che più preoccupa, al di là di numeri assoluti da interpretare in filigrana alla seconda popolazione più numerosa … Continua L'articolo Superati i 90mila contagi ma Modi vuole tenere «aperto» il paese proviene da il ... Leggi su ilmanifesto

In Francia negli ultimi tre giorni si sono registrati 25mila nuovi casi di covid-19. Il governo ha aggiunto sette dipartimenti alla lista delle zone rosse. Ora in totale sono 28. In tutti saranno appl ...I casi di coronavirus nel mondo sono più di 27 milioni. Secondo il bollettino della Johns Hopkins University, le infezioni accertate sono 27.103.845, mentre le vittime sono 883.339. L'India ha superat ...