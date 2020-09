Suning valuta azioni legali contro la Premier League (Di lunedì 7 settembre 2020) PPTV, il servizio di streaming cinese di proprietà di Suning Holdings Group, ha in programma di intraprendere un’azione legale contro la Premier League per la risoluzione del suo accordo sui diritti di trasmissione con la massima serie calcistica inglese. Secondo Beijing News, PPTV sta cercando di adire le vie legali poiché, a differenza dei partner … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

PPTV, il servizio di streaming cinese di proprietà di Suning Holdings Group, ha in programma di intraprendere un'azione legale contro la Premier League per la risoluzione del suo accordo sui diritti d ...