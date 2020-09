Sugli stadi chiusi il solito caos del ministro Spadafora e del Governo (Di lunedì 7 settembre 2020) In 'No' deciso del Governo alla riapertura degli stadi rischia di avere un prezzo pesante da pagare per il calcio italiano e, in prospettiva, per tutto il resto dello sport. Solo facendo i conti in tasca alla Serie A, ad esempio, ogni week end a porte sbarrate costa mancati introiti per 8-10 milioni di euro che si sommano ai 90 persi nella fase di ripartenza della scorsa stagione e rendono ancora più pesante lo stato di difficoltà anche delle big, alle prese con contratti tv sotto schiaffo legale e sponsorizzazioni in calo o impossibili da trovare. E ci sono discipline legate quasi unicamente ai ricavi da botteghino - non potendo contare sulle televiioni - che senza pubblico rischiano l'asfissia per non parlare dello sport minore che già teme di non poter ripartire.La premessa è doverosa per dire che la sentenza lapidaria con ... Leggi su panorama

