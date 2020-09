“Stuprata due volte”. L’attrice lo racconta solo ora: la confessione che ha sconvolto il mondo del cinema (Di lunedì 7 settembre 2020) Ora è una stella della televisione e del cinema, ma è molte altre cose: attrice versatile, campionessa di arti marziali, donna che è riuscita a emanciparsi da un passato doloroso, e da alcune relazioni che l’hanno fatta soffrire, come quella con il cantante Marilyn Manson e il matrimonio, poi finito, con il collega Jamie Bell, da cui è nato un figlio. Ma nel passato di Evan Rachel Wood, protagonista della serie di successo Westworld, ci sono state anche due violenze sessuali. In un’intervista alla rivista americana Rolling Stone, l’attrice ha parlato di abusi “fisici, psicologici e sessuali”. Poi in una mail inviata alla stessa rivista è entrata nel dettaglio delle due violenze subite. “Sì, sono stata stuprata. E la cosa più triste è che stavamo assieme. In un’altra ... Leggi su caffeinamagazine

