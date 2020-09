“Stress da rientro” nemico della fertilità: i consigli dell’esperta (Di lunedì 7 settembre 2020) Al termine delle vacanze moltissimi italiani soffrono del così detto “stress da rientro”. Certo, ritornare ad immergersi full time nella routine quotidiana, dopo un periodo dedicato esclusivamente ad attività piacevoli e rilassanti, può fare l’effetto di una fastidiosa doccia ghiacciata. Tuttavia, specialmente per coloro che desiderano avere un bambino, è fondamentale tenere lontano lo stress e prolungare il più a lungo possibile i benefici delle vacanze. Infatti, lo stress, oltre ad essere fonte di numerosi disturbi, è un forte inibitore della fertilità, tanto per le donne quanto per gli uomini. Può provocare alterazioni nell’ovulazione e nel ciclo mestruale, nonché agire negativamente sulla produzione di spermatozoi e sui valori di testosterone maschile. “Oggi la scienza ... Leggi su meteoweb.eu

