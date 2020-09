Strage Bologna, cugina Fresu: “Bolognesi invece di difendere Maria toglie il nome da elenco vittime” (Di lunedì 7 settembre 2020) Roma, 7 set. (Adnkronos) – “Dopo il male che ha fatto a Maria io, e non solo io, considero Bolognesi non il Presidente dell’Associazione, ma il ‘Padrone’ della stessa. Infatti, che Presidente è uno che abbandona al proprio destino ‘ deciso da altri ‘ una vittima di quella Strage? Espunge il nome di Maria, pur mantenendo quello di sua figlia Angela, che all’epoca dei fatti aveva solo tre anni. Forse quel giorno la piccola Angela si trovava alla da sola, senza essere tenuta per mano dalla propria madre? Non è forse compito del Presidente dell’Associazione difendere ognuna delle vittime di quella Strage?”. E’ un lungo sfogo quello di Laura Fresu, cugina di ... Leggi su calcioweb.eu

