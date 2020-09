Storie Italiane, Wilma Goich: “Così abbiamo scoperto la malattia di mia figlia Susanna” (Di lunedì 7 settembre 2020) Wilma Goich, ospite di Storie Italiane, ha ricordato con Eleonora Daniele sua figlia Susanna Vianello, speaker radiofonica, scomparsa tragicamente a soli 50 anni. “Era unica, una persona che amava ricongiungere le persone. uesto dimostra l’amore che aveva dentro verso gli altri.” “E’ accaduto tutto in un mese. E’ dura, molto dura – ha raccontato Wilma Goich – oggi sono cinque mesi, è un vuoto immenso che è impossibile riempire. Cerco di riempirlo con i ricordi, parlando di lei con chi mi è vicino e la conosceva bene.” “Mio nipote mi sta vicinissimo, (il figlio di Susanna N.d.R) anche Edoardo mi sta vicino, perché lui soffre come me. Ma è difficilissimo, manca il protagonista ... Leggi su tvzap.kataweb

