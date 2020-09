Storie Italiane riparte dal caso Viviana-Gioele. Catherine Spaak non ci sta: «Mi dissocio. Sono venuta qui per altri motivi». (Di lunedì 7 settembre 2020) Eleonora Daniele e Catherine Spaak - Storie Italiane Storie Italiane di Eleonora Daniele – ripartita con la nuova stagione oggi alle 9.55 su Rai 1 – conferma l’intenzione di porre l’attenzione sulla cronaca nera. Il pretesto è la maternità, per parlare di forza e fragilità delle donne; l’argomento è il caso Viviana Parisi e il piccolo Gioele, ritrovati morti (lei il 3 agosto, lui il 19) e la cui storia ha ancora lati oscuri. In studio, però, c’è chi storce il naso. Catherine Spaak prende infatti le distanze dalla trasmissione, che affronta la vicenda con – tra gli altri – la criminologa Roberta ... Leggi su davidemaggio

